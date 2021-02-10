Epic Games представила MetaHuman Creator — мощную утилиту для быстрого создания высокодетализированных моделей людей
Компания Epic Games анонсировала MetaHuman Creator — инструмент для быстрого создания моделей людей, который сгодится для использования даже на слабых машинах. Само приложение работает на основе облачных вычислений, это позволяет, по заверениям авторов, сократить время работы над персонажем с нескольких недель до нескольких часов.
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MetaHuman Creator позволяет создавать модель человека, оперируя огромным количеством доступных опций. Пользователь сможет изменять черты лица персонажа, тип телосложения, причёску, одежду и цвет кожи. Разрешат даже зубы изменять, если для кого-то это важно — настроек действительно очень много. Полученный результат потом можно экспортировать в Unreal Engine, после чего персонаж будет полностью настроен и готов к проработке анимаций.
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MetaHuman Creator во время работы с ним подгружает данные из библиотеки, которая расположена в «облаке». При рендеринге персонажа приложение прорабатывает восемь уровней детализации, что облегчает процесс оптимизации конечного продукта для систем разной мощности. Самое важное, что нужно знать перед использованием MetaHuman — эта утилита не потребует от пользователя глубоких познаний в разработке игр. Заинтересованные могут опробовать демо с бесплатным набором из двух персонажей, но для этого нужен Unreal Engine версии не ниже 4.26.1.
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