После того, как «скандинавский» симулятор выживания Valheim вышел в раннем доступе Steam и взгромоздился на верхнюю ступень пьедестала недельного чарта его продаж, стало очевидно, что продажи у проекта превосходят даже самые оптимистичные ожидания разработчиков. Сегодня авторы игры из студии Iron Gate подтвердили эти догадки, объявив о том, что за первую неделю тираж их проекта превысил миллион копий.

реклама

анонсы и реклама Распродажа памяти в Регарде Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) RTX 3070 в продаже по цене круто более 100 000р 32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке Компьютер за 810 000р - смотри что за зверь RTX 3070 дешевле в Compeo.ru RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам RTX 2070 и 3070 относительно недорого в Компео 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь -3000р на 240Gb SSD Seagate в Регарде RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000 RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU

Также, по информации от разработчиков, пиковый «онлайн» Valheim в Steam превысил 160 тысяч игроков, а максимальное число зрителей Twitch-каналов с её игровым процессом перевалило за 127 тысяч.

Разработчики сердечно благодарят всех игроков, а также обещают оперативно решать проблемы игры и выпускать обновления. Пока неизвестно, как долго Valheim собираются продержать в раннем доступе, но на волне успеха вполне может произойти расширение коллектива и, как следствие, ускорение производства.