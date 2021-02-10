«Выживач» Valheim разошёлся миллионным тиражом всего за неделю
После того, как «скандинавский» симулятор выживания Valheim вышел в раннем доступе Steam и взгромоздился на верхнюю ступень пьедестала недельного чарта его продаж, стало очевидно, что продажи у проекта превосходят даже самые оптимистичные ожидания разработчиков. Сегодня авторы игры из студии Iron Gate подтвердили эти догадки, объявив о том, что за первую неделю тираж их проекта превысил миллион копий.
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Также, по информации от разработчиков, пиковый «онлайн» Valheim в Steam превысил 160 тысяч игроков, а максимальное число зрителей Twitch-каналов с её игровым процессом перевалило за 127 тысяч.
Разработчики сердечно благодарят всех игроков, а также обещают оперативно решать проблемы игры и выпускать обновления. Пока неизвестно, как долго Valheim собираются продержать в раннем доступе, но на волне успеха вполне может произойти расширение коллектива и, как следствие, ускорение производства.
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