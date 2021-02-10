В официальном игровом магазине Ubisoft началась приуроченная к новому году по лунному календарю распродажа игр. Примечательна она тем, что в ней принимают участие даже совсем свежие релизы вроде Assassin’s Creed Valhalla и Immortals Fenyx Rising. Кроме того, в рамках распродажи проходит бесплатная раздача 2,5-игры Assassin’s Creed Chronicles China. Почему раздают именно китайскую часть «Хроник», хотя там ещё есть российская и индийская части, очевидно: лунный новый год — это в первую очередь китайский праздник.

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Бесплатная раздача продлится до 16 февраля, ну а мы переходим к нескольким наиболее субъективно интересным предложениям в рамках распродажи:

Assassin’s Creed Valhalla за 2 074 рубля (скидка 17 %);

Immortals Fenyx Rising за 1 674 рубля (скидка 33 %);

Anno 1800 за 1 249 рублей (скидка 50 %);

Rainbow Six Siege за 331 рубль (скидка 60 %);

Far Cry 5 за 499 рублей (скидка 80 %).

Кроме того, при желании можно получить дополнительную 15-процентную скидку по промокоду Lunar15. Распродажа продлится до 21 февраля включительно.