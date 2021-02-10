В Ubisoft Store началась распродажа со скидками на новинки, а также стартовала бесплатная раздача Assassin’s Creed Chronicles China
В официальном игровом магазине Ubisoft началась приуроченная к новому году по лунному календарю распродажа игр. Примечательна она тем, что в ней принимают участие даже совсем свежие релизы вроде Assassin’s Creed Valhalla и Immortals Fenyx Rising. Кроме того, в рамках распродажи проходит бесплатная раздача 2,5-игры Assassin’s Creed Chronicles China. Почему раздают именно китайскую часть «Хроник», хотя там ещё есть российская и индийская части, очевидно: лунный новый год — это в первую очередь китайский праздник.
реклама
Бесплатная раздача продлится до 16 февраля, ну а мы переходим к нескольким наиболее субъективно интересным предложениям в рамках распродажи:
- Assassin’s Creed Valhalla за 2 074 рубля (скидка 17 %);
- Immortals Fenyx Rising за 1 674 рубля (скидка 33 %);
- Anno 1800 за 1 249 рублей (скидка 50 %);
- Rainbow Six Siege за 331 рубль (скидка 60 %);
- Far Cry 5 за 499 рублей (скидка 80 %).
Кроме того, при желании можно получить дополнительную 15-процентную скидку по промокоду Lunar15. Распродажа продлится до 21 февраля включительно.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила