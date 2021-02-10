Разработчики из студии Versus Evil, отвечающие за порт ролевой игры Pillars of Eternity для гибридной консоли Nintendo Switch, объявили о том, что больше не будут выпускать для проекта обновления. По словам разработчиков, они исчерпали все варианты, и ограничения, накладываемые на них платформой (Nintendo Switch) и её начинкой, не позволяют дальше поддерживать игру.

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Авторы осознают, что их решение разозлит сообщество, а также оставит пользователей Switch-версии Pillars of Eternity с неисправленными ошибками, поэтому приносят свои извинения за предоставленные неудобства.

Естественно, в комментариях возникла буря обсуждений. Большинство игроков проявляют недовольство и даже обвиняют Versus Evil в некомпетентности, однако встречаются и сообщения с поддержкой в адрес разработчиков, дескать, «старый тостер» по определению не способен на многое.