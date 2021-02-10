Последнее время в среде игровых издателей всё чаще слышны заявления о том, что разработка игр экспоненциально дорожает, а ценники на них уже многие годы остаются неизменными. К сожалению, крупные издатели не уточняют, что за те же годы и аудитория любителей игр возросла, что подтверждается постоянными рекордами продаж игр тех или иных франшиз, и что платным дополнительным контентом они обрастают как деревья листвой по весне, и что микротранзакции — уже суровая, но реальность игровой индустрии.

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Тем не менее, разговоры о повышении цен всё равно поддерживаются, и после публикации отчёта за третий квартал 2020/2021 финансового года журналисты поинтересовались у руководства Ubisoft, не собирается ли компания в следующем финансовом году поднять ценники на свои «топовые» проекты до $70.

Как уточнил финансовый директор Ubisoft Фредерик Дюге, компания проанализировала конкурентную динамику касательно ценообразования и находится в поисках новых возможностей, но пока не принимала никаких решений.

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Иными словами, возможность повышения базовых цен на игры компанией не исключается, однако «пока» можно не переживать. Да и речь, как видите, шла об отрезке времени в один год с 1 апреля 2021-го по 31 марта 2022-го.