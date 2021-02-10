Градостроительный симулятор Cities Skylines стал временно бесплатным в Steam
Cities Skylines — завсегдатай акций бесплатного доступа в Steam, и с сегодняшнего дня у любителей возводить идеальные города вновь появилась возможность провести в этом проекте от студии Colossal Order несколько дней. Игра стала бесплатной на пять суток, или до 15 февраля.
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Напомним, что Cities Skylines считается если не лучшим, то одним из лучших представителей жанра за последние десятки лет — точно. Именно в герое данной заметки многие игроки вспомнили, что такое бессонные ночи в планировщике города и последующее чувство морального удовлетворения от осуществления амбициозного плана.
Параллельно с периодом бесплатного доступа на Cities Skylines в Steam также распространяется скидка: в течение ближайших 33 часов базовую версию игры можно приобрести за четверть от номинальной суммы (за 124 рубля). На многочисленные дополнения скидки тоже распространяются, но уже поскромнее: за них предлагают отдать половину от их стандартной стоимости.
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