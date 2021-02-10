Если вы полагали, что спустя шесть с половиной лет после своего выхода Europa Universalis IV перестанет получать новый контент, то у разработчиков из Paradox для вас хорошие новости: нет, не перестанет. Пару часов назад компания официально представила свежее дополнение под названием Leviathan.

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В новом дополнении в игре появится знакомая фанатам глобальных стратегий механика «высокой империи» — когда территориально государство небольшое, но при этом эффективное и экономически развитое. Также аддон Leviathan предоставит игрокам новые возможности для развития столицы своей империи, выкачивая ресурсы из вассалов или завоёванных территорий и позволяя преодолевать лимит строительства в провинции.

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Попутно разработчики применят к игре общее обновление, которое переделает карты Юго-восточной Азии и Австралазии, добавит новые нации, культуры и религии. Когда конкретно следует ожидать выход дополнения Leviathan, пока не уточняется.