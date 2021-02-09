Энтузиаст выпустил патч для ролевого экшена Bloodborne, активирующий режим с 60 fps
Ещё в октябре прошлого года умелый энтузиаст Лэнс Макдональд публиковал видео с геймплеем ролевого экшена Bloodborne, которому он «прикрутил» поддержку 60 кадров в секунду. Ниже по тексту вы сможете изучить этот материал самолично. Именно тогда, осенью, Макдональд пообещал, что подготовит патч, активирующий режим с 60 fps, но только если на PlayStation 5 не выйдет улучшенная версия Bloodborne.
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Видимо, нашему энтузиасту надоело ждать, поэтому он выпустил кастомную «заплатку», которую можно найти, например, вот здесь. Перед тем, как вы перейдёте по ссылке, важно помнить о следующем: патч предназначен для запуска игры с модифицированной консоли PS4, поэтому на обычную версию ничего установить нельзя. А напоминать о том, что модификация PlayStation 4 — дело не совсем хорошее, вы должны помнить сами.
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Патч подходит для Bloodborne версии 1.09, и при его установке разрешение в игре падает до 720p, обеспечивая комфортный «фреймрейт». Собственно, в этом и состоит вся «магия». Разработчик патча напоминает, что для достижения стабильного результата необходимо иметь под рукой PS4 Pro.
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