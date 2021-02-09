В самом конце января разработчики из Brilliant Game Studios анонсировали Ultimate Epic Battle Simulator 2 — сиквел широко известного в очень узких кругах симулятора масштабных средневековых сражений. Как и положено сиквелу, в Ultimate Epic Battle Simulator 2 многократно возрастёт масштаб боевых действий: если в предшественнике количество бойцов на поле брани измерялось тысячами и десятками тысяч, то в продолжении войны уже будут вестись с участием миллионов солдат.

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Подчеркнуть масштаб симуляции призван свежий геймплейный ролик Ultimate Epic Battle Simulator 2, в котором три миллиона рыцарей противостоят 250 тысячам лучников, проливая реки и фонтаны крови с неизвестной целью.

Что это за средневековые битвы такие, в которых сражается огромная часть трудоспособного населения империй того времени, разработчиков игры, впрочем, не особо волнует: здесь главное цифры и демонстрация того, что с современными технологиями можно реализовывать подобные задумки.

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Релиз Ultimate Epic Battle Simulator 2 запланирован на осень этого года.