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343 Industries опровергла информацию о работе над ещё одной игрой серии Halo

В вакансии всё же упоминалась Halo Infinite.
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Вчера днём в Сети с подачи раздела вакансий на официальном сайте Microsoft появилась информация о том, что разработчики из 343 Industries ищут продюсера для работы над новой игрой во вселенной Halo. Поскольку текст выглядел вполне структурированно, было выдвинуто предположение, что речь идёт не о Halo Infinite, а о некоем неанонсированном проекте. К сожалению (или к счастью), предположение оказалось абсолютно неверным.

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Сегодня менеджер 343 Industries по связям с общественностью Джон Юнижек опроверг вышеизложенную теорию, заявив, что на самом деле упомянутая вакансия относится как раз-таки к Halo Infinite, а сбивший людей с толка текст — просто шаблон для вакансий.

По всей видимости, переделки, из-за которых релиз Halo Infinite был отложен практически на год, куда более значительны, чем могло показаться на первый взгляд. Напомним, что Halo Infinite сейчас запланирована к релизу осенью этого года.

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