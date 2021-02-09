В YouTube появилась запись с реальным игровым процессом Codename: Partisans — экшена от студии Yager Development. Последнюю вы знаете по военному шутеру Spec Ops: The Line, который в 2012 году собрал отличные отзывы от прессы и простых игроков. Например, в Steam у этого проекта имеется аж 93% рейтинга на основании почти 21 тысячи отзывов.

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Codename: Partisans был экшеном о Второй Мировой войне, разработка которого активно шла в 2003-2004 годах. Сначала проект разрабатывали для PC и оригинальной Xbox, а уже потом было принято решение перевести его на Xbox 360. В любом случае, процесс создания Codename: Partisans был остановлен, а студия переключилась на другие игры. Почему так произошло — вопрос для отдельных рассуждений.

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Записанный на видео геймплей Codename: Partisans приятно удивляет своим разнообразием. Разработчики готовили для нас возможность не только поучаствовать в перестрелках и плановых забегах по локациям, но также поуправлять огромным парком техники. Тут были и мотоциклы, и танки, и самолёты. Напрашивается сравнение с Battlefield, но у Codename: Partisans был ещё и тактический режим с высоко задранной камерой, а отдельные объекты на локациях могли ещё и разрушаться. Представьте себе: тут можно было валить деревья ещё задолго до появления оригинальной Crysis. В общем, жаль, что этот экшен до релиза не добрался — для 2004 года всё это выглядит очень хорошо.

Сегодняшняя Yager Development не замечена за разработкой интересных проектов, каким был тот же Spec Ops: The Line. Сейчас они заняты поддержкой и развитием сетевого шутера The Cycle, который можно скачать в Epic Games Store совершенно бесплатно.