Авторы Dead by Daylight продемонстрировали облагороженную графику в игре
Как известно, коллектив Behaviour Digital, принимая во внимание долгосрочную популярность асимметричного хоррор-боевика Dead by Daylight, осенью прошлого года решила провести в нём косметический ремонт: улучшить графику, анимации, интерфейс и другие важные элементы игры. К счастью, разработчики регулярно отчитываются о проделанной работе, и в свежем видео продемонстрировали, какие визуальные изменения претерпели некоторые игровые локации.
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Параллельно разработчики представили запланированное к релизу 10 февраля небольшое «архивное» обновление Divergence, в котором игрокам предстоит пережить воспоминания Медсестры, Юи Кимуры и Наблюдателя.
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