Компания Xiaomi представила фирменную оболочку MIUI 12.5 для международного рынка. Случилось это событие одновременно с анонсом Xiaomi Mi 11, а ранее данная оболочка тестировалась в Китае. Свежая версия прошивки разрабатывалась компанией Xiaomi с прицелом на повышение производительности и энергоэффективности мобильных устройств, но без косметических изменений в оформлении дело тоже не обошлось.

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В цифрах структурные изменения новой оболочки Xiaomi по сравнению с MIUI 12 выглядят следующим образом:

на 22 процента снизилась нагрузка на центральный процессор;

на 20 процентов снизилось потребление оперативной памяти;

на 15 процентов выросла энергоэффективность.

Ещё одно важное изменение MIUI 12.5 — возможность удалять системные приложения. Производитель заверил, что большинство из них действительно можно «снести», представив по такому поводу пояснительную картинку.

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Как видим, Xiaomi ожидаемо не разрешит пользователю смартфона избавиться от меню с основными настройками, галереи медиафайлов, будильника, а также приложений для звонков, обмена текстовыми сообщениями и камеры.

Зато появились новые приложения для полного удаления или сокрытия. Xiaomi также посчитала нужным сравнить количество неудаляемых приложений в MIUI 12.5 с фирменной оболочкой One UI от Samsung и iOS от Apple.

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Плавность интерфейса смартфона после установки MIUI 12.5 повысится, а жесты управления системой будут обрабатываться отдельным потоком, это должно положительно повлиять на увеличение отзывчивости. Прошивка порадует улучшенными тактильной отдачей, живыми обоями и обновлённым механизмом песочницы. Как бонус — более чёткие звуки самой системы, это упоминалось ещё при анонсе китайской версии.

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MIUI 12.5 будет прилетать на фирменные смартфоны Xiaomi со второго квартала нынешнего года. Как полагается в таких случаях, обновление станут распространять волнами. Список устройств для первых двух волн уже известен.

Смартфоны первой волны:

Xiaomi Mi 10T;

Xiaomi MI 10T Pro;

Xiaomi Mi 10;

Xiaomi Mi 10 Pro;

Xiaomi Mi 11.

Через пару недель в том же квартала MIUI 12.5 прибудет на устройства второй волны:

Mi 10 Lite 5G;

Mi 10T Lite;

Mi Note 10 Pro;

Mi Note 10;

Mi Note 10 Lite;

Redmi Note 9T;

Redmi Note 9 Pro;

Redmi Note 9S;

Redmi Note 9;

Redmi Note 8 Pro;

Redmi 9.

Xiaomi заверила, что представленные списки смартфонов — это только начало. В будущем новую версию фирменной оболочки получит ещё большее количество устройств.