Компания Graceful Decay совместно с Annapurna Interactive готовят к релизу приключенческую игру Maquette. На самом деле, этот проект не столько про приключения, а про разгадывание загадок. По сути, мы имеем дело с набором пазлов, но только очень красочным. Maquette поступит в продажу 2 марта, и новый трейлер здесь посвящён актёрам, которые задействованы на озвучке.

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В центр истории игры у нас парочка влюблённых — Кензи и Майкл. Молодого человека озвучивает актёр Сет Гейбл (был занят во многих сериалах), а голос героине подарила Брайс Даллас Ховард (поразила всех актёрской игрой в эпизоде «Черного зеркала» про беспощадный мир «лайков»).

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Maquette выйдет не только на PC, но и на консолях PlayStation 4 и PlayStation 5.