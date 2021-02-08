Трейлер занятной головоломки Maquette с озвучкой от актрисы из сериала «Чёрное зеркало»
Компания Graceful Decay совместно с Annapurna Interactive готовят к релизу приключенческую игру Maquette. На самом деле, этот проект не столько про приключения, а про разгадывание загадок. По сути, мы имеем дело с набором пазлов, но только очень красочным. Maquette поступит в продажу 2 марта, и новый трейлер здесь посвящён актёрам, которые задействованы на озвучке.
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В центр истории игры у нас парочка влюблённых — Кензи и Майкл. Молодого человека озвучивает актёр Сет Гейбл (был занят во многих сериалах), а голос героине подарила Брайс Даллас Ховард (поразила всех актёрской игрой в эпизоде «Черного зеркала» про беспощадный мир «лайков»).
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Maquette выйдет не только на PC, но и на консолях PlayStation 4 и PlayStation 5.
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