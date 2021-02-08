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Трейлер занятной головоломки Maquette с озвучкой от актрисы из сериала «Чёрное зеркало»

Игра красивая, судя по ролику.
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Компания Graceful Decay совместно с Annapurna Interactive готовят к релизу приключенческую игру Maquette. На самом деле, этот проект не столько про приключения, а про разгадывание загадок. По сути, мы имеем дело с набором пазлов, но только очень красочным. Maquette поступит в продажу 2 марта, и новый трейлер здесь посвящён актёрам, которые задействованы на озвучке.

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В центр истории игры у нас парочка влюблённых — Кензи и Майкл. Молодого человека озвучивает актёр Сет Гейбл (был занят во многих сериалах), а голос героине подарила Брайс Даллас Ховард (поразила всех актёрской игрой в эпизоде «Черного зеркала» про беспощадный мир «лайков»).

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Maquette выйдет не только на PC, но и на консолях PlayStation 4 и PlayStation 5.

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Трейлер занятной головоломки Maquette с озвучкой от актрисы из сериала «Чёрное зеркало»
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id_1
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ахахах
22:58
чмом его Задорнов назвал(это тебе крижопольская правда рассказывает небылицы)
Tesla инвестировала в биткоин 1,5 миллиарда долларов США и будет принимать оплату криптовалютой
Дмитрий
22:58
Этих карт не будет, скорее мы быстрее 6700 от амд дождемся, ведь в майнинге она будет не очень
GeForce RTX 3060 может оказаться жертвой майнеров и позволяет отбить свою цену всего за 2 месяца
tarick
22:57
Чего на старичков бочку катить, моя 1080ти, купленная когда стоила 350 долларов - тоже пока всё тянет, а в свободное время - майнит эфира на 4 доллара в сутки :)
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
REY_B_
22:57
Память 3200 сейчас не актуальна. По цене/качеству, двухранковые 3600 сейчас интереснее.
Какая модель AMD Ryzen 5000 лучше подходит для игр и стоит ли переплачивать — тест Hardware Unboxed
Рома Старцев
22:56
Когда гигабайтовскую 1660 брал за двадцак 3 месяца назад, сейчас это выглядит акуенно оптимальной ценой, ага
Магазины РФ распродают остатки видеокарт – оптимальные игровые предложения для экономных геймеров
Дмитрий
22:56
Магазины карт не видят практически, выставляют цены как будто это последняя карта. Нвидия сама виновата что карты для майнеров выпустила. Я посмотрле цены на карты просто офигел. 3070 дороже 100 тысяч...
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ArcheryTxs
22:55
Когда брал 2060S за 24999р в апреле чтобы пройти рдр2....Смотреть на новые цены просто не хочется, совсем трындец с катушек съехали. Сейчас производителям можно вообще любое уг выпускать и сметать буд...
Магазины РФ распродают остатки видеокарт – оптимальные игровые предложения для экономных геймеров
Дмитрий
22:55
Выйдет в апреле но мы ее не увидим. Нвидия видимо всю 3 серию для майнеров выпустила.
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Давай приколимся.
22:54
"что народ в самой богатой стране мира" Просыпайся, компьютерный даун. В какой самой богатой стране мира? А, ты про ресурсы? В стратегии переиграл, школяр? Ну так иди копай свои ресурсы, почему у теб...
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