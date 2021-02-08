Forza Horizon 4 выйдет в Steam уже в следующем месяце
Разработчики из Playground Games провели свежий выпуск видеодневника Forza Monthly, в рамках которого объявили о том, что Forza Horizon 4 появится на прилавках Steam уже 9 марта. Таким образом, Forza Horizon 4 станет первой игрой франшизы, появившейся в сервисе от Valve. Вполне закономерное и правильное решение со стороны Microsoft, уже успешно выпустившей в Steam такие проекты, как сборник переизданий Halo и Sea of Thieves.
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Примечательно, что Steam-покупатели Forza Horizon 4 смогут играть вместе с пользователями версий игры из Microsoft Store, а также с владельцами консолей Xbox посредством кроссплея. Вместе с игрой в Steam выйдут дополнения Fortune Island и LEGO Speed Champions, а впоследствии к ним присоединится набор Hot Wheels Legends Car Pack.
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Файлы сохранений с других версий игры перенести в Steam не получится из-за технических ограничений, но факт вступления игрока (учётной записи) в клубы и его упоминание в таблице лидеров сохранятся.
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