Как оно часто бывает с ожидаемыми релизами, запуск PC-версии самурайского боевика Nioh 2 был омрачён проблемами с оптимизацией и почти нерабочим традиционным компьютерным управлением посредством клавиатуры и мыши. Возможно, авторы игры предполагали, что на компьютерах в их проект люди будут играть, подключив геймпады, но одно точно — к релизу PC-версия Nioh 2 оказалась не готова.

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Но всё будет исправлено уже после релиза. Сегодня разработчики из Team Ninja сообщили, что ознакомились с жалобами на PC-версию Nioh 2 и в течение февраля и марта выпустят соответствующие патчи, которые и ошибки устранят, и производительность благодаря внедрению технологии DLSS улучшат, и с «клавомышным» управлением наведут порядок.

На текущий момент средняя пользовательская оценка Nioh 2 составляет 72 %, но что-то нам подсказывает, что если бы не всё вышеописанное, то она вполне могла перевалить и за 90 %.