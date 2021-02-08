Журналисты профильного издания IGN опубликовали геймплейный ролик симулятора злодея Evil Genius 2: World Domination. Нам показали основные этапы становления империи игрока во всех подробностях.

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В представленном ролике нашлось время и место для строительства базы, поиска сотрудников, изучения глобальной карты и даже общения с персоналом. Разработчики быстро переключались между отдельными геймплейными компонентами, комментируя происходящее.

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Если говорить о глобальной карте, то там игрок, судя по видео, сможет заниматься не только первоочередными активностями (мировое господство само себя не построит), но и второстепенными заданиями. В геймплейном ролике IGN также было показано, как важно правильно настроить функционирование бизнеса, который станет ширмой для «злодейской» базы игрока. Ведь без полноценного прикрытия обеспечить себе мировое господство будет очень и очень сложно.

Релиз Evil Genius 2: World Domination запланирован на 30 марта, проект выйдет только на PC (в Steam).