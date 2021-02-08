Ремейк Tomb Raider 2 получил важное обновление с фоторежимом и новой системой освещения
Существует такой фанатский ремейк Tomb Raider 2, который имеет название Tomb Raider: The Dagger of Xian. Сейчас он получил обновление с порядковым номером 1.2., содержащее в себе внушительное количество нововведений.
реклама
Теперь в этой игре появился полноценный фоторежим, поэтому теперь любой желающий сможет делать сочные кадры с Ларой в различных ситуациях. Патч также добавил объёмное освещение, новую систему рендеринга поведения воды, новое объёмное освещение, новые модели поверженных противников, кучу альтернативных костюмов для главной героини и модели персонажей в меню наград.
Дополнительно о новшествах обновления 1.2 можно прочитать на официальном сайте модификации.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила