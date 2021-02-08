Существует такой фанатский ремейк Tomb Raider 2, который имеет название Tomb Raider: The Dagger of Xian. Сейчас он получил обновление с порядковым номером 1.2., содержащее в себе внушительное количество нововведений.

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Теперь в этой игре появился полноценный фоторежим, поэтому теперь любой желающий сможет делать сочные кадры с Ларой в различных ситуациях. Патч также добавил объёмное освещение, новую систему рендеринга поведения воды, новое объёмное освещение, новые модели поверженных противников, кучу альтернативных костюмов для главной героини и модели персонажей в меню наград.

Дополнительно о новшествах обновления 1.2 можно прочитать на официальном сайте модификации.