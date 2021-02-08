Сценарист культовой ролевой игры Disco Elysium раскрыл детали грядущего издания The Final Cut
Дополненное издание ролевой игры Disco Elysium с подзаголовком The Final Cut готовится выйти на PC, PlayStation 5 и PlayStation 4 уже в марте. Издание Push Square взяло интервью у сценариста студии ZA/UM Джастина Кинана, который рассказал, чего стоит ждать от финальной версии проекта.
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Для издания The Final Cut разработчики добавили новые анимации, новые портреты персонажей, переработанные систему освещения и звуковые эффекты. Главное нововведение — четыре уникальных квеста, разработчики их называют взаимоисключающими. Каждое из этих заданий связано с отдельным идеологическим направлением в игре. Джастин Кинан также дал понять, что новые квесты изначально планировали добавить в оригинальную версию Disco Elysium, но разработчики не успевали заверить всё к релизу.
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По консольным версиям Disco Elysium сценаристу студии ZA/UM тоже было что сказать. Во-первых, разработчики провели работу по адаптированию своей игры для контроллеров, чтобы управление получилось таким же удобным и интуитивным, как в случае использования мыши и клавиатуры.
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Всё в том же интервью господин Кинан рассказал, что успех Disco Elysium стал для студии ZA\UM полной неожиданностью. В той же Steam у игры имеется 94% положительного рейтинга на основании более 26 тысяч обзоров. На сегодняшний день Disco Elysium купили более 1 миллиона раз, что, по словам сценариста, очень хорошо для такого нишевого проекта.
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Disco Elysium: The Final Cut выйдет на PC, PlayStation 5 и PlayStation 4 уже в марте, а на Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch релиз случится только летом. Все нынешние владельцы проекта получат обновление бесплатно.
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