Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Сценарист культовой ролевой игры Disco Elysium раскрыл детали грядущего издания The Final Cut

Появится озвучка диалогов и кое-что ещё.
1
Майнерская RTX 3080 подорожала до цены RTX 3090
RTX 3080 в наличии но цена вдвое выше ожидаемой
Несколько видов RTX 3070 в продаже - смотрим цены

Дополненное издание ролевой игры Disco Elysium с подзаголовком The Final Cut готовится выйти на PC, PlayStation 5 и PlayStation 4 уже в марте. Издание Push Square взяло интервью у сценариста студии ZA/UM Джастина Кинана, который рассказал, чего стоит ждать от финальной версии проекта.

реклама

анонсы и реклама
Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле
Распродажа памяти в Регарде
RTX 3070 в продаже по цене круто более 100 000р
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c)
32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке
Компьютер за 810 000р - смотри что за зверь
RTX 3070 дешевле в Compeo.ru
RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам
RTX 2060 относительно недорого в Компео - смотри цены
4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь
-3000р на 240Gb SSD Seagate в Регарде
RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000
RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU
Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться
Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU

Для издания The Final Cut разработчики добавили новые анимации, новые портреты персонажей, переработанные систему освещения и звуковые эффекты. Главное нововведение — четыре уникальных квеста, разработчики их называют взаимоисключающими. Каждое из этих заданий связано с отдельным идеологическим направлением в игре. Джастин Кинан также дал понять, что новые квесты изначально планировали добавить в оригинальную версию Disco Elysium, но разработчики не успевали заверить всё к релизу.

реклама

По консольным версиям Disco Elysium сценаристу студии ZA/UM тоже было что сказать. Во-первых, разработчики провели работу по адаптированию своей игры для контроллеров, чтобы управление получилось таким же удобным и интуитивным, как в случае использования мыши и клавиатуры.

Джастин Кинан дал понять, что больших трудностей здесь не могло возникнуть в принципе — у Disco Elysium неторопливый геймплей, напрочь лишённый динамичных боевых схваток с элементами акробатики. Во-вторых, команда авторов, как им кажется, решила проблему удержания консольных игроков перед телевизорами, где им придётся читать слишком много текста. Решение довольно тривиальное, но затратное — полная озвучка всех диалогов.

реклама

Всё в том же интервью господин Кинан рассказал, что успех Disco Elysium стал для студии ZA\UM полной неожиданностью. В той же Steam у игры имеется 94% положительного рейтинга на основании более 26 тысяч обзоров. На сегодняшний день Disco Elysium купили более 1 миллиона раз, что, по словам сценариста, очень хорошо для такого нишевого проекта.

реклама

Disco Elysium: The Final Cut выйдет на PC, PlayStation 5 и PlayStation 4 уже в марте, а на Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch релиз случится только летом. Все нынешние владельцы проекта получат обновление бесплатно.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

za um disco elysium the final cut
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Сценарист культовой ролевой игры Disco Elysium раскрыл детали грядущего издания The Final Cut
1
Игроки недовольны качеством PC-версии Nioh 2
8
Google заблокировала аккаунт основателя студии-разработчика Terraria, в ответ он отказался выпускать игру в Stadia
21
Продюсер Resident Evil Village заверил, что игра будет намного больше седьмой части
+
Blizzard Entertainment исполнилось 30 лет
4
Steam в очередной раз обновил рекорд «онлайна»
1

Интересные материалы

Битва процессоров: Core i5-10400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
3 февраля 2021 40
Обзор и тестирование корпуса be quiet! Silent Base 802
3 февраля 2021 34
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool Gammaxx 400 EX
5 февраля 2021 150
Обзор и тестирование видеокарты Sapphire Nitro+ Radeon RX 6800 XT
4 февраля 2021 53
Assassin's Creed Valhalla: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
27 января 2021 37
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
1 февраля 2021 30

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Сколько на самом деле зарабатывают майнеры – две реальные истории о миллионерах-неудачниках
114
Выбираем оптимальную б/у видеокарту-"затычку", чтобы пересидеть тяжелые времена дефицита
99
Выбираем SSD в 2021 году: стоит ли вообще менять HDD на SSD и какую модель SSD выбрать
41
Маленький анонс "маленького тестирования" 32 CPU кулеров
167
Пожизненная лицензия Windows 10 Pro и Home на распродаже к 14 февраля
Опыт моей настройки и доработки игрового компьютера для бесшумного майнига по ночам
23
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce RTX 2060 Super VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
7
Обзор и тестирование ноутбука ASUS TUF Gaming Dash F15
6
Обзор серверного ИБП Vertiv EDGE-500IRM1U
8
Project Cars 3: тестирование актуальных видеокарт и процессоров с участием Ampere
10

Сейчас обсуждают

warmuza
17:11
Ну вырости-то выросли, но в 2000 компы были у единиц, а сейчас техники просто навалом, люди просто увешаны гаджетами, практически обмазываются ими.
Tesla инвестировала в биткоин 1,5 миллиарда долларов США и будет принимать оплату криптовалютой
x.7
17:10
Так ты внимательно читай объявление, за 5к это неисправная или с разного рода косяками и артефактами) Так что в реальность вернись и не понтуйся тем, о чем не имеешь ни малейшего представления)
Tesla инвестировала в биткоин 1,5 миллиарда долларов США и будет принимать оплату криптовалютой
1injener
17:09
Все верно, но время перехода на POS точно не известно 😁
Tesla инвестировала в биткоин 1,5 миллиарда долларов США и будет принимать оплату криптовалютой
bigis
17:09
С путиным только цены в рублях на все это выросли
Tesla инвестировала в биткоин 1,5 миллиарда долларов США и будет принимать оплату криптовалютой
32Влад32
17:09
У вас каша в голове. СССР нет 30 лет. А по факту и того более. И когда уехал ваш знакомый программист?
Сколько на самом деле зарабатывают майнеры – две реальные истории о миллионерах-неудачниках
warmuza
17:08
Покажи хоть одну за 5000
Tesla инвестировала в биткоин 1,5 миллиарда долларов США и будет принимать оплату криптовалютой
warmuza
17:07
Ну я скинул, когда первый раз 40 пробило, потом уже игрался курсом, подбирая на просадках. Конечно, есть те, кто решил держать до 100000, но в России таких, скорее всего, немного.
Tesla инвестировала в биткоин 1,5 миллиарда долларов США и будет принимать оплату криптовалютой
xenomorph1024
17:07
зарабатывают на заводе, а это - мошенники и паразиты общества
Tesla инвестировала в биткоин 1,5 миллиарда долларов США и будет принимать оплату криптовалютой
Виктор
17:07
Кто же эти "другие"?
TSMC чувствует усиление политического давления на свою деятельность
Альберт Хромов
17:07
Их за это на одно место натянут. ФЗ "О цифровых финансовых активах" запрещает использовать крипту в РФ в качестве средства платежа.
Tesla инвестировала в биткоин 1,5 миллиарда долларов США и будет принимать оплату криптовалютой
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем