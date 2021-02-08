Продюсер Resident Evil Village заверил, что игра будет намного больше седьмой части
В интервью журналу Official PlayStation продюсер Resident Evil Village, господин Питер Фабиан, дал понять, что новая игра серии будет намного больше седьмой части. Небольшая продолжительность и скудный набор локаций стали главными претензиями игроков к Resident Evil VII. Похоже, в Village с этим дела обстоят намного лучше.
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Питер Фабиан также рассказал, что у нового проекта практически не будет подзагрузок на PlayStation 5. Эта же консоль порадует игроком настоящим 3D-звуком, что должно самым положительным образом повлиять на погружение.
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Resident Evil Village поступит в продажу 7 мая на PC, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
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