В интервью журналу Official PlayStation продюсер Resident Evil Village, господин Питер Фабиан, дал понять, что новая игра серии будет намного больше седьмой части. Небольшая продолжительность и скудный набор локаций стали главными претензиями игроков к Resident Evil VII. Похоже, в Village с этим дела обстоят намного лучше.

реклама

анонсы и реклама Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле Распродажа памяти в Регарде RTX 3070 в продаже по цене круто более 100 000р <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) 32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке Компьютер за 810 000р - смотри что за зверь RTX 3070 дешевле в Compeo.ru RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам RTX 2060 относительно недорого в Компео - смотри цены 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь -3000р на 240Gb SSD Seagate в Регарде RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000 RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU

Питер Фабиан также рассказал, что у нового проекта практически не будет подзагрузок на PlayStation 5. Эта же консоль порадует игроком настоящим 3D-звуком, что должно самым положительным образом повлиять на погружение.

реклама

Resident Evil Village поступит в продажу 7 мая на PC, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.