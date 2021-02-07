Вечером минувшего вторника в Steam по программе раннего доступа вышел выполненный в скандинавско-мифологических декорациях фэнтезийный «выживач» Valheim. Оказалось, что проект был очень тепло принят публикой, заслужил 95-процентный пользовательский рейтинг и даже возглавил на этой неделе чарт продаж в Steam. В общем, по всем параметрам — настоящий и, наверное, неожиданный даже для самих разработчиков успех.

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К слову, изменений в чарте продаж в Steam на этой неделе хватает. Во-первых, сразу с четвёртого места стартовал предзаказ анонсированной на днях Total War Warhammer III, во-вторых, с девятой позиции начал свой путь сборник Mass Effect Legendary Edition, ну и в-третьих, Cyberpunk 2077 постепенно теряет приток «новой крови», опустившись на этой неделе уже не восьмую позицию.

Теперь вся десятка целиком: