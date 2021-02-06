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Авторы хоррора On Air показали, как в их проекте реализована трассировка лучей

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Компания NVIDIA совместно с разработчиками из RainStyle games опубликовали новый трейлер On Air — хоррора, который уже 3 марта заявится на PC. Ролик целиком и полностью посвящён работе технологии трассировки лучей: девелоперы хвастаются своими наработками, попутно показывая сравнительные кадры.

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Собственно, разница действительно есть, её сложно не заметить. Отражения при активированном рейтрейсинге становятся более реалистичными, источники света совсем иначе подсвечивают металлические объекты, а тени поражают глубиной. RainStyle games также пообещали, что на релиза On Air будет поддерживать технологию DLSS.

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Сама On Air — это хоррор от первого лица с элементами выживания и Sci-Fi. Главный герой попадает в мрачны старый отель Алголь, кишащий зловещими существами. Преодолев первый страх, путник собирается разгадать всех тайны этого места и его обитателей.

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Действие игры происходит в США образца 1969 года во время урагана Камилла. Основной локацией станет территория отеля с множеством помещений: коридорами, лестницами, подвалом, холлами, чердаком и библиотекой.

Разработчики также заверяют, что перемещение по системе вентиляции отеля — тоже крайне важная часть геймплея. Проще говоря, мы имеем дело с «симулятором ходьбы», но только здесь стандартный набор скримеров приправлен весьма недурственной картинкой. Ждать всего этого пугающего действа осталось недолго.

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