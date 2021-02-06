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Новый геймплей Paradise Lost — приключенческой игры про разрушенную ядерной бомбой Польшу

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Популярное игровое издание IGN опубликовало новое видео с геймплеем Paradise Lost. Это, если вдруг кто запамятовал, приключенческий проект, действие которого разворачивается в альтернативной истории, где Вторая мировая война продлилась на 20 лет дольше, чем это было на самом деле. В мире Paradise Lost большая часть Европы сгорела, когда нацисты обрушили на неё ядерные ракеты. То, что осталось, отрезано от всего мира из-за высокого уровня радиации.

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Главный герой — 12-летний мальчик Шимон, который после смерти матери блуждает по выжженной Польше и находит заброшенный бункер нацистов. Герою предстоит найти неизвестного ему человека с фотографии, которую хранила его мать.

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По ходу действа нужно ещё будет найти девочку Еву, которая свяжется с Шимоном, используя технологии бункера. Того самого бункера, где «продвинутые технологии столкнулись со славянским язычеством». Мальчик узнает историю этого места, когда-то захваченного польскими мятежниками, и узнает судьбу его обитателей.

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Paradise Lost должна поступить в продажу до конца этого года на PC (Steam). Разработчики проекта также хотят выпустить его на PlayStation 5 и Xbox Series X|S, но случится это, скорее всего, после выхода на PC.

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