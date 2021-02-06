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В Steam проходит распродажа игр 2K с огромными скидками на Civilization VI, XCOM 2, ремейк Mafia и другие проекты

Одна из самых щедрых распродаж в плане непосредственно скидок.
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Время от времени в Steam проходят распродажи игр определённых издателей. И данные распродажи, безусловно, уступают сезонным в плане выбора, но в отношении скидок зачастую всё очень даже привлекательно. Например, скидки на сборники игр в рамках распродажи от 2K могут достигать 96 %; трудно найти более щедрое предложение.

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Несмотря на то, что перед нами распродажа конкретного издателя, интересных предложений в силу известности и популярности представленных в ней франшиз очень много; мы же, по традиции, перечислим несколько субъективно наиболее достойных вариантов.

  • Civilization VI Platinum Edition — 1332 рубля (скидка 78 %);
  • Borderlands The Handsome Collection — 283 рубля (скидка 96 %);
  • XCOM 2 Collection — 744 рубля (скидка 83 %);
  • Borderlands 3 — 659 рублей (скидка 67 %);
  • Mafia Definitive Edition — 1 499 рублей (скидка 25 %).

Распродажа продлится до 18 февраля, так что времени подумать и принять решение ещё вагон и маленькая тележка.

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