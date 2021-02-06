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Rockstar заявила, что GTA Online и Red Dead Online вновь побили свои же рекорды по количеству вовлечённых игроков

Но конкретных цифр опубликовано не было.
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Компания Rockstar Games решила опубликовать специальное открытое письмо для всех игроков GTA Online и Red Dead Online. Повод выдался довольно занятный — рекордное увеличение аудитории этих двух проектов.

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Так, GTA Online побила собственный рекорд, установленный в прошлом году, по количеству одновременно играющих пользователей. С пользовательской базой Red Dead Online тоже всё хорошо: там растёт база одновременно играющих и новичков. Например, в декабре эти показатели были самыми высокими с момента запуска режима в «бете».

Также Grand Theft Auto V и Red Dead Redemption 2 побили собственные рекорды по количеству просмотров в YouTube. К сожалению, на сайте Rockstar Games все эти сведения поданы просто так, без цифр и графиков, что выглядит крайне странно. Но разработчики посчитали нужным в данной ситуации приготовить для игроков целую вереницу подарков. Цифровых, разумеется. Например, в GTA Online всех поощрят кепкой и футболкой с логотипом Rockstar, а завсегдатаям Red Dead Online подарят лошадь, стойло, 5000 опыта клуба и кое-чем ещё.

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В конце сообщения представители Rockstar пообещали выпустить для обоих проектов много нового контента в этом году, что и так было понятно.

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