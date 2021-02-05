Следить за битвами, интригами и скандалами в EVE Online простому обывателю намного интереснее, чем изучать развитие самой многопользовательской игры. Так, в самом конце декабря на сетевых просторах этого проекта случилась масштабная битва в секторе M2-XFE. Не спрашивайте нас, что именно значат эти буквы — фанаты подскажут. Так вот, она оказалась самой дорогостоящей в истории EVE Online и попала в Книгу рекордов Гиннесса. Для понимания: по ходу проведения сражения было уничтожено 3404 корабля общей стоимостью 380 тысяч долларов.

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Само это сражение получило название «Бойня в M2-XFE», длилась она около 14 часов. На правах сторон конфликта там участвовали фракции PAPI и Imperium. Их упомянутых выше 3404 кораблей было уничтожено 257 крупных судов, что тоже рекорд.

До настоящего момента самым крупным сражением в EVE Online считалась «Кровавая баня в B-R5RB», которая случилась в 2014 году. Тогда игроки разбили кораблей на общую сумму чуть более 302 тысяч долларов.

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Что касается нынешней схватки, то сама «Бойня в M2-XFE», может быть, и закончилась, но война между PAPO и Imperium продолжается. На месте легендарного сражения сотрудники студии CCP, которая отвечает за поддержку и развитие EVE Online, установят памятный монумент с именами всех участников.