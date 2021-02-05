Замечательный симулятор возведения промышленных производств Factorio был настолько тепло принят публикой, что по состоянию на сегодняшний день число его проданных копий перевалило за 2,5 миллиона, о чём с заслуженной гордостью сообщили разработчики из Wube Software.

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Попутно с оглашением статистической информации авторы игры рассказали о планах на будущее и даже поделились тем, как проходил мозговой штурм. Разработчики выбирали из нескольких возможных вариантов: создание сиквела, выпуск кучи небольших дополнений, постоянная поддержка по примеру Minecraft или же выпуск огромного аддона. Первые три варианта были отметены, поскольку они либо не подходят для Factorio, либо не сочетаются с видением разработчиков касательно направления движения индустрии.

Как вы уже поняли по заголовку, было решено остановиться на варианте с крупным аддоном. Пока что говорить о нём рано — работе только предстоит начаться — но фанатам Factorio наверняка понравится.

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Рассказывать о разработке дополнения авторы считают вредной практикой: процесс производства игр таков, что по факту релиза разработчиков могут обвинить в «вырезании» контента и тому подобных негативных с точки зрения обывателя действиях. Нагнетания «хайпа» в отношении аддона к Factorio не будет.