После того, как BioWare официально огласила точную дату выхода сборника ремастеров Mass Effect Legendary Edition, многие игроки закономерно заволновались, что обновлённые версии культовых игр не смогут работать со многими полезными модификациями, которые игроки устанавливали для их оригинальных версий. К счастью, опасения напрасны, и BioWare вовсю трудится над тем, чтобы обеспечить их полную совместимость с ремастерами.

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Как пояснил в своём Twitter руководитель проекта Мак Уолтерс, разработчики серьёзно относятся к этой теме и даже вступали в контакт с мод-сообществом, чтобы уведомить всех об изменениях в трилогии ремастеров, которые скажутся на работе модификаций, а также подготовить его (мод-сообщество) к будущему успеху. В настоящее время работа продолжается, и подробностями с нами поделятся ближе к релизу.

Релиз Mass Effect Legendary Edition запланирован на 14 мая на всех актуальных платформах.