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Для Stellaris анонсировано дополнение Nemesis, в котором игрокам предстоит решить судьбу галактики

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Paradox Interactive продолжает периодически поддерживать свою космическую глобальную стратегию Stellaris интересным новым контентом. Сегодня разработчики представили вниманию общественности аддон-расширение под названием Nemesis; сопутствующий видеоролик прилагается.

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Согласно описанию, в расширении Nemesis игрокам предстоит решить судьбу дестабилизирующейся галактики. В арсенале игроков появятся инструменты шпионажа, а также возможность стать либо решающим проблемы галактическим хранителем, либо тем, кто эти глобальные проблемы создаёт. Как пишут разработчики, в Nemesis у игроков появятся наиболее могущественные геймплейные возможности из всех представленных в Stellaris.

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Датой выхода аддона, впрочем, авторы пока не поделились. Хватит нам и слова «скоро».

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