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Авторы приключенческого хоррора Little Nightmares II рассуждают о природе кошмаров в трейлере с живым актёром

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Разработчики приключенческой игры Little Nightmares II опубликовали новый трейлер этой игры, и его можно назвать достаточно кинематографическим. Хотя бы потому, что в нём Деррен Браун говорит и пытается рассуждать о страхах, снах, теориях Фрейда и богатом детском воображении. Отдельное внимание в ролике уделяется препарированию природы кошмарных снов. Получилось довольно атмосферно, ведь где-то во второй половине ролика разработчики изящно выставляют декорации из игры за сидящим Дерреном Брауном.

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Напомним, в Little Nightmares II мы будем играть за мальчика Моно, попавшего в мир, деформированный злой Передачей. Помощь новому герою будет оказывать знакомая нам по первой части Шестая. Вместе они начнут найти источник Передачи. К сожалению, наличие двух героев вовсе не означает, что в игре будет кооперативный режим — от него решено отказаться, а управление Шестой доверено хорошо прописанному ИИ.

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Little Nightmares должна поступить в продажу 11 февраля 2021 года на PC, PlayStation 4, Xbox One и консолях нового поколения. Если ваc проект заинтересовал, то на PS4 и PS5 доступны демоверсии.

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