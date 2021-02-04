Разработчики из студии GSC Game World обещали, что в этом году будут чаще делиться информацией о S.T.A.L.K.E.R. 2, и, похоже, держат слово. Сегодня авторы представили вниманию общественности свежую композицию из музыкального сопровождения игры. Композиция называется «Сон Зоны» и превосходно создаёт атмосферу постапокалипсиса.

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Напомним, что первый тизер игрового процесса S.T.A.L.K.E.R. 2 был опубликован перед самым новым годом. Игра выйдет на PC, а на консолях будет временным эксклюзивом Xbox. Когда состоится релиз, впрочем, неизвестно: все разговоры о 2021 годе, вопреки расхожему мнению, которое любят повторять отдельные блогеры и создатели контента, являются лишь домыслами конкретных людей: сама GSC Game World никаких сроков пока не называла.