Буквально вчера появилась новость о том, что новым главой Amazon стал Энди Ясси, который сменил небезызвестного Джеффа Безоса. Новый генеральный директор пообещал и дальше поддерживать игровое направление компании, которое до сих пор не выпустило ни одного успешного проекта. Энди Ясси поддержал главу Amazon Game Studios Майка Фраццини, который ранее вообще играми не занимался. Более того, отдельные сотрудники подразделения высказывали недовольство по этому поводу, но говорить о возможных сменах в руководство AGS пока очень рано.

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Энди Ясси в оправдание своей расточительной деятельности заявил, что, дескать, на развитие некоторых направлений тратятся годы, поэтому у его подопечных ещё всё впереди.

Напомним, Amazon Game Studios была создана в 2012 году. За это время компания выпустила только две высокобюджетные игры, одну из которых пришлось с позором закрывать спустя несколько месяцев после релиза.