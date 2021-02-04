Энтузиаст сравнил кадры из Mass Effect Legendary Edition с оригиналом
На днях BioWare совместно с Electronic Arts наконец-то показали полноценный трейлер сборника ремастеров Mass Effect Legendary Edition, поделились некоторыми подробностями издания, а также огласили точную дату его выхода — 14 мая. Игроки отнеслись к увиденному настороженно и не заметили особых отличий от оригинальных игр трилогии. Чтобы показать, что разница всё-таки есть, энтузиаст Cycu1 смонтировал видеоролик-сравнение с нарезкой кадров из премьерного видеоролика Mass Effect Legendary Edition с теми же кадрами, но из оригинальных игр. Получилось познавательно и обязательно к просмотру всем фанатам франшизы.
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Напомним, что Mass Effect Legendary Edition включает в свой состав не только три игры серии, но и полный набор дополнительного контента (за исключением единственного DLC, который уже давно был утрачен, но при этом, к счастью, не представляет особой ценности). В силу своего возраста наибольшим изменениям в плане графики подверглась именно первая часть трилогии; кроме того, в неё внесли массу изменений, в том числе поправили ошибки оригинала и переработали интерфейс.
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Сборник выйдет на всех актуальных платформах.
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