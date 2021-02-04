На днях BioWare совместно с Electronic Arts наконец-то показали полноценный трейлер сборника ремастеров Mass Effect Legendary Edition, поделились некоторыми подробностями издания, а также огласили точную дату его выхода — 14 мая. Игроки отнеслись к увиденному настороженно и не заметили особых отличий от оригинальных игр трилогии. Чтобы показать, что разница всё-таки есть, энтузиаст Cycu1 смонтировал видеоролик-сравнение с нарезкой кадров из премьерного видеоролика Mass Effect Legendary Edition с теми же кадрами, но из оригинальных игр. Получилось познавательно и обязательно к просмотру всем фанатам франшизы.

реклама

анонсы и реклама RTX 3070 в продаже по цене круто более 100 000р RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде RTX 3090 - цены пошли вниз RTX 8000 48Gb скоро не покажется такой уж и дорогой RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000 RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU

Напомним, что Mass Effect Legendary Edition включает в свой состав не только три игры серии, но и полный набор дополнительного контента (за исключением единственного DLC, который уже давно был утрачен, но при этом, к счастью, не представляет особой ценности). В силу своего возраста наибольшим изменениям в плане графики подверглась именно первая часть трилогии; кроме того, в неё внесли массу изменений, в том числе поправили ошибки оригинала и переработали интерфейс.

реклама

Сборник выйдет на всех актуальных платформах.