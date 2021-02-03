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Square Enix хорошо заработала в 2020 году на мобильных играх, а статистику по консолям испортила провальная Marvel’s Avengers

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Компания Square Enix опубликовала отчёт по итогам третьего квартала текущего финансового года, который продлится с 1 апреля 2020 по 31 марта 2021. У подразделения компании, отвечающего за разработку видеоигр, дела обстоят не самым лучшим образом — оно показало отрицательную операционную прибыль.

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На самом деле, не все направления в разработке игр оказались убыточными по итогам третьего квартала финансового года. Например, мобильные проекты и простые браузерные игры приносят компании деньги, продажи растут ежеквартально, прибыль — тоже.

Более того, показатели Square Enix растут, но всю статистику испортила Marvel’s Avengers. Именно из-за провального релиза этого проекта подразделение консольных игр показало отрицательную операционную прибыль — минус 50 миллионов долларов.

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Общие «метрики» по году выглядят более гладко. За три квартала продажи выросли на треть (до $2,53 миллиарда) по сравнению с аналогичным прошлым периодом. Операционная прибыль выросла за три квартала почти в два раза (до $410 миллионов). Также за эти три квартала Square Enix смогла реализовать более 15 миллионов цифровых копий консольных игр и MMO-проектов.

Представители Square Enix посчитали нужным упомянуть, что рост показателей по году случился из-за хорошего положения компании на мобильном рынке. Не самый приятный «звоночек» для хардкорно настроенной аудитории.

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