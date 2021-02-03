В Steam стартовал новый фестиваль игр, в рамках которого можно опробовать более 500 демоверсий проектов
Как и было обещано на прошлой неделе, сегодня в Steam начался февральский фестиваль игр, благодаря которому в наше непростое с эпидемиологической точки зрения время можно будет не выходя из дома опробовать ранние демонстрационные версии ещё находящихся в производстве игр. Если раньше разработчики делились с игроками такой радостью в рамках «очных» выставок, то с подачи Джеффа Кили и Valve все желающие могут сделать это за экранами своих мониторов.
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В нынешнем фестивале организаторы сделали навигацию по Steam-странице удобнее и разделили представленные на ней игры по жанрам — для упрощения поиска возможных интересующих пользователей проектов. В основном, конечно, на фестивале представлены мало кому известные инди-игры, но и на этом, что называется, спасибо.
Фестиваль продлится неделю — до 9 февраля, 21:00 по московскому времени.
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