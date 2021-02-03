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Занимательная статистика World of Tanks: пять игроков до сих пор сидят на Windows 2000, а самая популярная группа сообщества — Metallica

Есть и другие забавные факты.
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Компания Wargaming опубликовала интересную инфографику, связанную с их ключевой игрой World of Tanks. Если быть точнее, то речь идёт о самих «танкистах» и компьютерах, на которых они запускают свой любимый сетевой проект.

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Все сведения появились в тематической группе WOT Express в социальной сети «ВКонтакте». Для тех кто не в курсе, данное сообщество — не просто очередная фанатская группа по World of Tanks. В комментариях там регулярно объявляются ведущие дизайнеры игры, а сама Wargaming в шуточной манере вспомнила о приписываемой ей связи с администраторами группы в своём ролике «Заслуженная награда 2020» на YouTube.

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Итак, представленная инфографика даёт понять, на какой системе играет среднестатистический поклонник World of Tanks:

  • 8 Гбайт оперативной памяти;
  • 2 Гбайт видеопамяти;
  • разрешение экрана — 1080p;
  • среднее значение пинга — 45.

Самое интересное, что в игре числится 5 тысяч пользователей, играющих на системах с оперативной памятью объёмом 64 Гбайт, а у десяти игроков установлено 256 Гбайт «оперативки». По самому популярному разрешению монитора всё более чем понятно — 1920x1080, оно актуально для 41% игроков.

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По процессорам разнообразие наблюдается более очевидное, игроки World of Tanks используют более 2400 разных моделей, но самыми популярными значатся Core i5-9400F и Ryzen 5 2600. С видеокартами ситуация такая: у 62% пользователей установлена NVIDIA. Кстати, целевая аудитория World of Tanks окончательно и бесповоротно перешла на Windows 10, это у них самая популярная ОС. Но наиболее удивительным является тот факт, что есть целых 5 человек, играющих на Windows 2000. Вот уж истинные «староверы».

И ещё несколько интересных фактов о фанатах World of Tanks:

  • Александр — самое популярное имя в World of Tanks (а вовсе не Алексей, если вы понимаете, о чём мы);
  • Metallica – самая популярная группа среди игроков;
  • каждый третий танкист играет на ноутбуке;
  • больше всего боёв в 2020 году сыграно на танке Super Hellcat;
  • у 49% игрок WoT есть кот;
  • 53% игроков World of Tanks предпочитают чай.

Wargaming посчитала нужным указать на тот факт, что у новичков, зарегистрированных после 2019 года, средний пинг — 49, у ветеранов — 41. Эти же новички привыкли играть на стандартных настройках графики, а ветераны — на улучшенных.

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