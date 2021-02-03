Снижение стоимости товаров в наше время бесконечной инфляции всего и вся — событие чуть ли не экстраординарное, поэтому когда внимательные пользователи портала Steam Database (SteamDB) взглянули на график стоимости Star Wars Jedi Fallen Order, то были приятно удивлены. Выяснилось, что с 1 февраля номинальная цена «Павшего Ордена» на PC составляет 2 499 рублей вместо первоначальных 3 499 рублей. Многие скажут, что 2 499 рублей за игру 2019 года — всё равно много, и, скорее всего, будут правы.

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Стоит отметить, что снижение цены не локальное, а повсеместное. Согласно тому же порталу SteamDB, стоимость Jedi Fallen Order в долларах снизилась с $59,99 до $39,99. Во всех местных валютах государств ситуация аналогичная. Кроме того, снижение цены распространилось и на Microsoft Store, хотя до российского PlayStation Store пока не добралось; видимо, по причине того, что на PlayStation на Star Wars Jedi Fallen Order временно действует 64-процентная скидка.

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Напомним, что Star Wars Jedi Fallen Order стала самой успешной игрой во вселенной «Звёздных войн» от Electronic Arts за последние годы. Ещё в 2019 году издательство дало «зелёный свет» созданию продолжения проекта, а в сегодняшнем финансовом отчёте подтвердило, что будет и дальше стабильно выпускать игры по франшизе.