Как и было обещано в середине января, несколько часов назад «скандинавский» выживач Valheim вышел в Steam по программе раннего доступа. Разработчики из Iron Gate оценивают свой проект скромно — всего в 435 рублей. Судя по первым пользовательским оценкам, равным 86 процентам, игра достойна внимания.

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По сюжету Valheim, мы играем за героя, желающего после смерти попасть в Вальгаллу. Чтобы убедить богов в том, что он достоин пребывать в викингском раю, герою предстоит одолеть множество монстров и оставить после себя великие артефакты. В общем, придётся неслабо потрудиться.

Как и положено современной игре, Valheim включает в себя множество геймплейных механик и жанров. Герою предстоит исследовать территорию, использовать материалы для создания предметов, строить свою базу, «прокачиваться» и, конечно же, много и упорно сражаться.

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Долго ли Valheim продержат в раннем доступе, пока не уточняется.