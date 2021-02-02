Mass Effect Legendary Edition: системные требования и старт предзаказов — PC-версию оценили в 3 499 рублей
Час назад BioWare совместно с Electronic Arts огласили точную дату выхода сборника ремастеров Mass Effect Legendary Edition. Проект появится на прилавках 14 мая, а до тех пор можно ознакомиться с основными подробностями обновлённых игр, взглянуть на системные требования и, если очень хочется, оформить предварительный заказ.
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Системные требования сборника указаны на его Steam-страничке. Судя по указанным конфигурациям, проблем с воспроизведением ремастеров у подавляющего большинства игроков возникнуть не должно. Минимальные требования выглядят следующим образом:
- процессор: Intel Core i5-3570 или AMD FX-8350;
- 8 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 760 или AMD Radeon HD 7970/R9 280X;
- 110 Гбайт свободного пространства на накопителе;
- 64-разрядная операционная система Windows 10.
Рекомендованные требования:
- процессор: Intel Core i7-7700 или AMD Ryzen 7 3700X;
- 16 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070 или AMD Radeon Vega 56;
- 110 Гбайт свободного пространства на накопителе;
- 64-разрядная операционная система Windows 10.
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Столь серьёзные требования к объёму свободного пространства на накопителе, очевидно, вызваны тем фактом, что у сборника будет единый клиент и полное наполнение с точки зрения дополнительного контента. Можно ли будет устанавливать игры по отдельности, пока не уточняется.
А что уточняется — так это возможность оформить предварительные заказы за баснословные для ремастеров деньги:
- Steam (3 499 рублей);
- Origin (3 499 рублей);
- Microsoft Store ($59,99);
- PlayStation Store (4 899 рублей).
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