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Mass Effect Legendary Edition: системные требования и старт предзаказов — PC-версию оценили в 3 499 рублей

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Час назад BioWare совместно с Electronic Arts огласили точную дату выхода сборника ремастеров Mass Effect Legendary Edition. Проект появится на прилавках 14 мая, а до тех пор можно ознакомиться с основными подробностями обновлённых игр, взглянуть на системные требования и, если очень хочется, оформить предварительный заказ.

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Системные требования сборника указаны на его Steam-страничке. Судя по указанным конфигурациям, проблем с воспроизведением ремастеров у подавляющего большинства игроков возникнуть не должно. Минимальные требования выглядят следующим образом:

  • процессор: Intel Core i5-3570 или AMD FX-8350;
  • 8 Гбайт оперативной памяти;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 760 или AMD Radeon HD 7970/R9 280X;
  • 110 Гбайт свободного пространства на накопителе;
  • 64-разрядная операционная система Windows 10.

Рекомендованные требования:

  • процессор: Intel Core i7-7700 или AMD Ryzen 7 3700X;
  • 16 Гбайт оперативной памяти;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070 или AMD Radeon Vega 56;
  • 110 Гбайт свободного пространства на накопителе;
  • 64-разрядная операционная система Windows 10.

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Столь серьёзные требования к объёму свободного пространства на накопителе, очевидно, вызваны тем фактом, что у сборника будет единый клиент и полное наполнение с точки зрения дополнительного контента. Можно ли будет устанавливать игры по отдельности, пока не уточняется.

А что уточняется — так это возможность оформить предварительные заказы за баснословные для ремастеров деньги:

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Теги

electronic arts bioware mass effect mass effect legendary edition
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Иванов Иван
21:49
я не плачу. просто mass effect 3 попал в глаза😭
Mass Effect Legendary Edition: системные требования и старт предзаказов — PC-версию оценили в 3 499 рублей
Сергей Григорьев
21:48
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vorvort
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Lamerusha Lat
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Crouse
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В январе множество магазинов и партнеров NVIDIA так и не получили видеокарт GeForce RTX 30
vorvort
21:39
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