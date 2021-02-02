Час назад BioWare совместно с Electronic Arts огласили точную дату выхода сборника ремастеров Mass Effect Legendary Edition. Проект появится на прилавках 14 мая, а до тех пор можно ознакомиться с основными подробностями обновлённых игр, взглянуть на системные требования и, если очень хочется, оформить предварительный заказ.

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Системные требования сборника указаны на его Steam-страничке. Судя по указанным конфигурациям, проблем с воспроизведением ремастеров у подавляющего большинства игроков возникнуть не должно. Минимальные требования выглядят следующим образом:

процессор: Intel Core i5-3570 или AMD FX-8350;

8 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 760 или AMD Radeon HD 7970/R9 280X;

110 Гбайт свободного пространства на накопителе;

64-разрядная операционная система Windows 10.

Рекомендованные требования:

процессор: Intel Core i7-7700 или AMD Ryzen 7 3700X;

16 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070 или AMD Radeon Vega 56;

110 Гбайт свободного пространства на накопителе;

64-разрядная операционная система Windows 10.

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Столь серьёзные требования к объёму свободного пространства на накопителе, очевидно, вызваны тем фактом, что у сборника будет единый клиент и полное наполнение с точки зрения дополнительного контента. Можно ли будет устанавливать игры по отдельности, пока не уточняется.

А что уточняется — так это возможность оформить предварительные заказы за баснословные для ремастеров деньги: