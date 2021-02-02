CDPR известно об уязвимости, связанной с модификациями для Cyberpunk 2077
CD Projekt RED всячески поддерживает создание пользовательских модификаций для Cyberpunk 2077 и недавно даже выпустила соответствующий официальный набор инструментов. Вчера выяснилось, что во внешних используемых игрой DLL-файлах была обнаружена уязвимость, позволяющая злоумышленникам получить доступ к компьютеру игрока и напакостить там, а уже сегодня CD Projekt RED сообщила, что ей известно об уязвимости, и что разработчики уже решают проблему, а пока советуют игрокам быть осторожнее с использованием модификаций или чужих сохранений.
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Скорее всего, уязвимость будет исправлена в грядущем обновлении-«хотфиксе»; по крайней мере, ошибку с непроходимостью сюжетного задания разработчики исправили именно так — не дожидаясь глобального обновления.
Кстати, об обновлениях. Следующий крупный патч — версии 1.2 — должен выйти уже в этом месяце. После его выпуска Cyberpunk 2077 ждёт целый год обновлений и бесплатных DLC, ну а платные аддоны, которые по своим масштабам не уступят дополнениям к The Witcher 3, начнут появляться в следующем году.
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