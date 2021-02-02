Авторы Resident Evil Village назвали рост обаятельной вампирши-гиганта и рады вниманию игроков к ней
После того, как Capcom показала новые ролики с игровым процессом Resident Evil Village, внимание многих игроков оказалось прикованным к Леди Димитреску — вампирше-гиганту и по совместительству хозяйке мрачного замка, в котором нашему главному герою предстоит провести значительную часть времени. Несмотря на то, что игра ещё не вышла, у геймеров уже закрепилась её ассоциация именно с этим обаятельным и привлекательным персонажем.
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На протяжении некоторого времени игроков терзал вопрос о росте Леди Димитреску, и некоторые особо изобретательные товарищи даже высчитали, что её рост составляет около 240 сантиметров. Capcom решила подхватить «тренд», сжалилась над игроками и раскрыла тайну до релиза игры. Итак, рост Леди Димитреску оказался даже выше, чем предполагали игроки — 2 метра и 90 сантиметров, учитывая каблуки и шляпку. Иными словами, в среднестатистической квартирке она цепляла бы макушкой потолок. Поэтому, очевидно, и живёт в замке.
Как пишет Capcom, разработчики рады, что и Леди Димитреску, и её дочери заслужили так много внимания со стороны общественности. Сами девелоперы даже не предполагали, что эти персонажи станут настолько привлекательными для игроков.
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Релиз Resident Evil Village запланирован на 7 мая на всех актуальных платформах, в том числе и прошлого поколения.
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