Хотя до широкого круга пользователей «некстгенное» обновление Control для PlayStation 5 и Xbox Series доберётся только завтра, специалисты ресурса Digital Foundry по роду своей деятельности получили доступ заблаговременно и уже поделились выводами с общественностью. Если коротко, то нареканий у Digital Foundry к реализации PS5-версии (в нижеуказанном видео с основном фигурировала именно версия для новой приставки от Sony) Control не имеется: разработчикам удалось идеально сбалансировать уровень графического исполнения игры с производительностью PlayStation 5, которая, безусловно, уступает производительности игровых компьютеров.

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Полностью расписывать отчёт Digital Foundry ввиду наличия видеоролика не имеет смысла, отметим лишь несколько наиболее важных. Так, Control на PlayStation 5 и Xbox Series X может работать в двух режимах: «качество» (разрешение 1440p, трассировка лучей, 30 fps) и «производительность» (разрешение 1440p, без трассировки лучей, 60 fps). Иными словами, ради активации трассировки лучей придётся очень сильно пожертвовать частотой кадров, что для многих, если не для большинства игроков, является фатальным недостатком. При этом в обоих случаях графика примерно соответствует низким настройкам графики PC-версии.

Со стабильностью частоты кадров при этом всё отлично: в режиме производительности тестовая консоль PlayStation 5 уверенно «держала» 60 fps, проседая на пару кадров лишь в особенно загруженных эффектами сценах. Также специалисты DF отмечают очень высокую скорость загрузки игры на PlayStation 5 — она даже выше, чем на PC со скоростным NVMe-накопителем.

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Обзор версий для Xbox Series от DF выйдет чуть позже, однако уже сейчас специалисты ресурса отмечают, что на них периодически наблюдаются микрофризы, но в целом производительность примерно соответствует конкуренту от Sony. Исключение — младшая версия консоли с литерой S: она и трассировку лучей не поддерживает как факт, и работает на куда более скромном разрешении 900p при 60 кадрах в секунду.