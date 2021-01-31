В 2019 году Gearbox Software совместно с 2K Games пообещали, что поддержка неудачного сетевого боевика Battleborn будет плавно прекращаться с начала 2020 года и вплоть до января 2021-го, когда проект будет фактически похоронен и отключен от Сети. Что ж, остались последние часы, и сообщество игроков, которым понравился проект и которые на протяжении многих лет проводили в нём время, уже прощаются друг с другом на просторах тематического «сабреддита».

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Напомним, что Battleborn представляет собой геройский боевик, в котором персонажи с различными способностями сражаются друг против друга. Как нетрудно заметить, по описанию проект напоминает Overwatch, и именно близость релизов Battleborn и конкурента от Blizzard и сыграла с первым злую шутку: всего за пару месяцев после выхода творение Gearbox стало «увядать» и стремительно терять аудиторию.

Перевод Battleborn на условно-бесплатную модель распространения ненадолго выправил ситуацию, но уже осенью 2017-го Gearbox заявила, что обновлять игру не будет и переключится на другие проекты. В таком состоянии Battleborn и просуществовала больше трёх лет. Если это, конечно, можно назвать существованием.

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Несмотря не неудачу с Battleborn, коллектив Gearbox неоднократно заявлял, что гордится своим проектом, ведь полученные в ходе его производства наработки были реализованы в Borderlands 3, благодаря чему триквел культовой серии стал во многом лучше и качественнее.