Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Сегодня серверы неудачного боевика Battleborn от Gearbox прикажут долго жить

Мёртвый проект и так засиделся на системе жизнеобеспечения.
1
RTX 3080 в наличии но цена вдвое выше ожидаемой
RTX 3060 Ti вернулись в наличие и цены идут вниз
Еще одна RTX 3080 и даже дешевле
Несколько видов RTX 3070 в продаже - смотрим цены

В 2019 году Gearbox Software совместно с 2K Games пообещали, что поддержка неудачного сетевого боевика Battleborn будет плавно прекращаться с начала 2020 года и вплоть до января 2021-го, когда проект будет фактически похоронен и отключен от Сети. Что ж, остались последние часы, и сообщество игроков, которым понравился проект и которые на протяжении многих лет проводили в нём время, уже прощаются друг с другом на просторах тематического «сабреддита».

реклама

анонсы и реклама
Недорогая RTX 2080 в Регарде дешевле чем 2070
RTX 3070 в продаже по цене круто более 100 000р
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c)
RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам
4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
RTX 3090 - цены пошли вниз
RTX 8000 48Gb скоро не покажется такой уж и дорогой
RTX 2070 Super - цена супер
RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000
Вдвое упала цена на 4Tb IBM
RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU
Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться
Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU
Более 20 компьютеров с игровыми видеокартами в Регарде
Ryzen 5600X намного дешевле в Регарде, чем везде
Ryzen 5800X за копейки в Регарде

Напомним, что Battleborn представляет собой геройский боевик, в котором персонажи с различными способностями сражаются друг против друга. Как нетрудно заметить, по описанию проект напоминает Overwatch, и именно близость релизов Battleborn и конкурента от Blizzard и сыграла с первым злую шутку: всего за пару месяцев после выхода творение Gearbox стало «увядать» и стремительно терять аудиторию.

Перевод Battleborn на условно-бесплатную модель распространения ненадолго выправил ситуацию, но уже осенью 2017-го Gearbox заявила, что обновлять игру не будет и переключится на другие проекты. В таком состоянии Battleborn и просуществовала больше трёх лет. Если это, конечно, можно назвать существованием.

реклама

Несмотря не неудачу с Battleborn, коллектив Gearbox неоднократно заявлял, что гордится своим проектом, ведь полученные в ходе его производства наработки были реализованы в Borderlands 3, благодаря чему триквел культовой серии стал во многом лучше и качественнее.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

gearbox software battleborn
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Сегодня серверы неудачного боевика Battleborn от Gearbox прикажут долго жить
1
Этой осенью Ultimate Epic Battle Simulator получит сиквел с миллионами бойцов на одном экране
+
«Британский» патч для Microsoft Flight Simulator должен выйти до 11 февраля, на очереди — Франция и Бенилюкс
2
Анонсирован Glitchpunk — киберпанк-экшен про взбесившегося андроида, решившего дать отпор корпорациям
3
Plague Inc Evolved получила бесплатное DLC, посвящённое борьбе с пандемией
2
Обновление для Fallout 76 добавит в игру возможность сбрасывать очки S.P.E.C.I.A.L.
2

Интересные материалы

Assassin's Creed Valhalla: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
27 января 2021 35
Битва игровых компьютеров: Pentium G6400 & GeForce GTX 1650 Super и Athlon 240GE & Radeon RX 570
21 января 2021 26
Обзор и тестирование блока питания Seasonic Prime TX-1000 (80 Plus Titanium)
26 января 2021 36
Обзор и тестирование процессорных СЖО be quiet! Pure Loop 280 и be quiet! Pure Loop 360
28 января 2021 22
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT
20 января 2021 31
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-4000 G.Skill Trident Z Royal (F4-4000C17D-16GTRSB) объемом 16 Гбайт
30 января 2021 41

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Мнение о Disco Elysium – унылая графомания, разочаровался и вернул деньги
82
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-4000 G.Skill Trident Z Royal (F4-4000C17D-16GTRSB) объемом 16 Гбайт
41
Assassin's Creed Valhalla – тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
4
Краткий обзор игр серии Styx: последний ассасин
3

Сейчас обсуждают

Александр Ермалаев
16:18
Автор конечно поведал интересный способ для преобразования картинки, но не уточнил некоторые моменты. Во-первых, где скачать полноценную, не фри версию PowerStrip или хотя бы найти чистый (без вирусов...
Улучшаем графику в играх на лету с помощью PowerStrip: яркость, контраст, гамму и цветовую температуру
Renegade1979
16:17
Шо значит "наверное", если есть почта, туда шлют письмо, и пишут что такой твит с шутками про переговоры Талибана с властями Афганистана, где упоминается взрывать бiмбу и вешать геев, есть hateful con...
Социальные сети вроде YouTube создают эхо-камеру, не пропуская альтернативных мнений
Тревор Филипс
16:17
Потому что судя по этому бенчу 5800х оказался быстрее, чем 5950х в однопотоке
Core i9-11900K занял первое место в одноядерном игровом тесте Passmark - разрыв 7% с Ryzen 7 5800Х
LoL
16:12
Этих по одному результату а 5800х только 5 последних есть и в них не регистрируется частота.
Core i9-11900K занял первое место в одноядерном игровом тесте Passmark - разрыв 7% с Ryzen 7 5800Х
konficker
16:11
@если не можешь выиграть по правилам, меняй правила" )))
Платформа Robinhood ограничила количество доступных для покупки акций AMD одной штукой
Сергей Григорьев
16:06
Прекратите уже свои фейковые анонсы, консольная корпорация
AMD выпустит бюджетную видеокарту Radeon RX 6700 для конкуренции с GeForce RTX 3060
Анатолий Молдаванов
16:04
А что скрин 5800х не выложил для полноты картинки?
Core i9-11900K занял первое место в одноядерном игровом тесте Passmark - разрыв 7% с Ryzen 7 5800Х
Сергей Григорьев
16:04
Видимо там идиоты в управлении, решили слиться. Сейчас бы имели хороший заработок.
AMD вслед за NVIDIA передаст производство чипов для видеокарт южнокорейской Samsung
Александр
16:03
Наверное, я все-таки неправильно использую свою 3070, но пока что в синглы играю в 1080@60 и нагреть её при таких условиях — та ещё задача. Понятное дело, что разница в поколениях и прямое сравнение н...
Видеокарты AMD неспособны противостоять NVIDIA в игре Medium в режиме трассировки лучей
Сергей Григорьев
16:00
А что с GlobalFoundries, которая отпочковались в свое время о. AMD, как самостоятельное производственное подразделение? Решили похерить бизнес в итоге? Не вовремя это они сделали. Какие то там супер э...
AMD вслед за NVIDIA передаст производство чипов для видеокарт южнокорейской Samsung
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем