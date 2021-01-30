Студия Dark Lord совместно с издательством Daedalic Entertainment анонсировала Glitchpunk — бодрый боевик с видом сверху. На главных ролях тут выступает андроид, у которого случился тот самый «глитч», и он вышел из-под контроля. А это значит, что всем этим корпорациям и правительству придётся несладко, ведь андроид никого щадить не будет, это уже понятно по дебютному трейлеру.

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Glitchpunk выглядит эдаким реверансом в сторону второй GTA, но авторы решили поэкспериментировать с сеттингом. Раз тут есть андроиды и мегакорпорации, то тема киберпанка сама приходит на ум. По крайней мере, Dark Lord пытались всё сделать, чтобы мы такое мрачное будущие ни с каким другим не перепутали.

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Анонсированный проект сможет предложить игроку знакомство с различными видами вооружения и техники. В мире Glitchpunk мы будем вынуждены давать вооружённый отпор не только силам правопорядка, но и мелким преступникам. Для разнообразия девелоперы впихнули сюда 12 банд — у каждой будет своя история и задания для главной героини.

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Что до упомянутой техники, то и здесь с разнообразием полный порядок: мотоциклы, легковые автомобили, автобусы и даже танки. Glitchpunk также заявляется как проект с интригующим сюжетом, в котором найдётся место и жестоким предательствам, и разоблачениям, и открытии «ужасной правды». Концовок в игре несколько, поэтому можно смело предположить, что у некоторых решений будут серьёзные последствия.

Для Glitchpunk также известен предварительный набор локаций, пока речь идёт о четырёх городах, среди которых будет «погружённый в постъядерную зиму киберпанк-город из Советской России».

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Точной даты выхода полной версии игры пока не названо, но предварительная версия Glitchpunk выйдет в раннем доступе Steam во втором квартале нынешнего года.