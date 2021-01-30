Обновление для Fallout 76 добавит в игру возможность сбрасывать очки S.P.E.C.I.A.L.
Компания Bethesda Game Studios раскрыла кое-какую информацию, касающуюся грядущего обновления для Fallout 76. Оно должно появиться на тестовом сервере уже 5 февраля. Игрокам разрешат бесплатно и в любое время сбросить все очки S.P.E.C.I.A.L. в C.A.M.P. Девелоперы утверждают, что это новшество позволит игрокам создавать и сохранять собственные шаблоны распределения очков и выбора карт способностей, а затем быстро переключаться между ними.
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Переключаться между комплектами, а также менять карты способностей и перераспределять очки S.P.E.C.I.A.L. можно будет с помощью автоматов для учётных карт. Такой автомат можно будет установить прямо в C.A.M.P. или воспользоваться им на любом вокзале Аппалачии, поэтому вносить все важные изменения игрок сможет буквально на ходу.
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Из других важных изменений стоит отметить помощь в прицеливании. Игроки с контроллерами теперь смогут изменять новый параметр, позволяющий быстрее наводить перекрестье на врагов и не терять цели при прицеливании из дальнобойного орудия.
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Дополнительно в игре появится инструмент для массового изготовления предметов, улучшенная механика атак для ближнего боя и много чего ещё. За подробностями можно обратиться к официальному сайту Fallout 76.
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