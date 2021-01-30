Первая часть пролога к «выживачу» Green Hell уже доступна для прохождения
На прошлой неделе студия Creepy Jar пообещала, что в конце месяца её живописный «выживастик» Green Hell обзаведётся обновлением с первой частью игрового пролога, в котором расскажут о событиях до основной сюжетной линии проекта. Что ж, обещанный патч вышел, и по такому поводу разработчики даже опубликовали сопутствующий видеоролик.
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Помимо первой (из трёх запланированных) части новой сюжетной линии обновление добавляет новую локацию, добавляет новые строительные возможности, вносит изменения в управление, улучшает поведение ИИ в мелководье, а также исправляет довольно длинный перечень ошибок.
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Вторая и третья части пролога запланированы к выходу весной и летом соответственно. Напомним, что Green Hell вышла осенью 2019 года и получила очень высокие пользовательские оценки, что автоматически возводит проект в разряд лучших «выживастиков» из имеющихся. К слову, сейчас на Green Hell в Steam распространяется 30-процентная скидка, так что до 1 февраля игру можно приобрести всего за 325 рублей.
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