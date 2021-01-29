Несмотря на череду переносов релиза, время летит так быстро, что до выхода Stronghold Warlords всё равно осталось всего ничего, да и разработчики не жадничают и периодически делятся новыми подробностями и записями игрового процесса. Несколько часов назад, например, они продемонстрировали режим совместного прохождения.

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За привычным названием скрывается отнюдь не привычный способ реализации игрового процесса: в совместном режиме Stronghold Warlords два игрока управляют одной крепостью и одной армией. Предполагается, что в таком режиме эффективность управления и скорость принятия решений удвоятся.

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Stronghold Warlords выйдет 9 марта. Впервые в истории франшизы сеттингом была избрана Азия, что, впрочем, учитывая растущий азиатский рынок, вполне закономерно.