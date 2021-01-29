Авторы Stronghold Warlords показали режим совместного прохождения
Несмотря на череду переносов релиза, время летит так быстро, что до выхода Stronghold Warlords всё равно осталось всего ничего, да и разработчики не жадничают и периодически делятся новыми подробностями и записями игрового процесса. Несколько часов назад, например, они продемонстрировали режим совместного прохождения.
реклама
За привычным названием скрывается отнюдь не привычный способ реализации игрового процесса: в совместном режиме Stronghold Warlords два игрока управляют одной крепостью и одной армией. Предполагается, что в таком режиме эффективность управления и скорость принятия решений удвоятся.
реклама
Stronghold Warlords выйдет 9 марта. Впервые в истории франшизы сеттингом была избрана Азия, что, впрочем, учитывая растущий азиатский рынок, вполне закономерно.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила