Вчера вечером состоялся релиз психологического хоррора The Medium со способной находиться сразу в двух реальностях девушкой-медиумом Марианной в главной роли. Не успело пройти и суток с момента выхода игры, как разработчики из Bloober Team сообщили польскому деловому изданию Bankier о том, что расходы на своё создание игра уже полностью отбила.

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Как сообщается, бюджет The Medium составлял примерно семь миллионов долларов. Таким образом, получается, что за первый день было продано несколько сотен тысяч копий игры. Надеемся, что Bloober Team поделится статистикой хотя бы в обозримой перспективе.

Настороженность в этой статистике вызывает тот факт, что пользовательских оценок The Medium в Steam, что называется, кот наплакал: при столь серьёзных продажах логично было бы ожидать хотя бы пару тысяч рецензий, но никак не 350. Радует, что эти оценки хотя бы довольно высокие: средний рейтинг в Steam составляет 80 %.