«С шумом и треском»: Respawn рассказала, что умеет Фьюз — «взрывоопасный» новый герой Apex Legends
Современные игры-сервисы устроены таким образом, что новостные материалы по ним разработчикам обязательно нужно разделять на максимально возможное количество кусочков, чтобы потом периодически напоминать о себе и давать повод игровым изданиям наполнить свои ленты. Как известно, уже через считанные дни в Apex Legends стартует восьмой игровой сезон, и его главным нововведением станет появление нового персонажа по имени Фьюз.
реклама
Русский вариант данного позывного должен звучать как «Фитиль» или «Взрыватель», и это уже в полной мере раскрывает суть нового персонажа. Фьюз любит всё, что взрывается, и решает проблемы старыми добрыми гранатами, динамитом и C4. Как верно подмечает новый герой, люди ещё не придумали такой проблемы, с которой не могла бы справиться хорошая взрывчатка.
Начали разработчики с пассивного умения «Гренадер», благодаря которому Фьюз способен укладывать сразу две гранаты в одну ячейку рюкзака. Механическая рука Фьюза позволяет ему метать гранаты дальше, быстрее и точнее других героев.
реклама
реклама
В бою Фьюз помимо стандартного оружия применяет тактические кластерные бомбы, разделяющиеся на несколько фугасных мин, а также своё коронное оружие-мортиру, создающую кольцо огня вокруг противников.
Восьмой сезон, в котором помимо Фьюза появится изменённое поле боя «Каньон Кингс», новая винтовка, золотые патроны и новый боевой пропуск, стартует 2 февраля.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила