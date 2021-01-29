Современные игры-сервисы устроены таким образом, что новостные материалы по ним разработчикам обязательно нужно разделять на максимально возможное количество кусочков, чтобы потом периодически напоминать о себе и давать повод игровым изданиям наполнить свои ленты. Как известно, уже через считанные дни в Apex Legends стартует восьмой игровой сезон, и его главным нововведением станет появление нового персонажа по имени Фьюз.

реклама

анонсы и реклама RTX 3070 в продаже по цене круто более 100 000р <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) Недорогая RTX 2060 - цены пошли вниз RTX 2070 Super - цена супер RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000 Вдвое упала цена на 4Tb IBM Киберпонедельник в Ситилинке - не пропусти лютые скидки RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU Более 20 компьютеров с игровыми видеокартами в Регарде RTX 3070 в XPERT.RU Ryzen 5600X намного дешевле в Регарде, чем везде Ryzen 5800X за копейки в Регарде

Русский вариант данного позывного должен звучать как «Фитиль» или «Взрыватель», и это уже в полной мере раскрывает суть нового персонажа. Фьюз любит всё, что взрывается, и решает проблемы старыми добрыми гранатами, динамитом и C4. Как верно подмечает новый герой, люди ещё не придумали такой проблемы, с которой не могла бы справиться хорошая взрывчатка.

Начали разработчики с пассивного умения «Гренадер», благодаря которому Фьюз способен укладывать сразу две гранаты в одну ячейку рюкзака. Механическая рука Фьюза позволяет ему метать гранаты дальше, быстрее и точнее других героев.

реклама

реклама

В бою Фьюз помимо стандартного оружия применяет тактические кластерные бомбы, разделяющиеся на несколько фугасных мин, а также своё коронное оружие-мортиру, создающую кольцо огня вокруг противников.

Восьмой сезон, в котором помимо Фьюза появится изменённое поле боя «Каньон Кингс», новая винтовка, золотые патроны и новый боевой пропуск, стартует 2 февраля.