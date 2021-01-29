Очень давно проект Pathfinder Wrath of the Righteous от московской студии Owlcat Games не появлялся в новостных лентах так или иначе связанных с играми изданий и порталов. Что ж, сегодня появилась отличная возможность исправить эту несправедливость, поскольку разработчики объявили о том, что закрытое бета-тестирование их творения стартует уже 2 февраля.

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Принять участие в бета-тестировании смогут только получившие приглашения пользователи из числа пожертвовавших определённые суммы денег на разработку на Kickstarter (уровень Early Access и выше).

В рамках бета-тестирования игрокам будет предложено четыре главы (четвёртая, однако, на данный момент ещё не до конца завершена), некоторые новые архетипы и квесты, которых не было в «альфе», начальные стадии романтических отношений, и, как абсолютно честно уточняют разработчики, некоторые новые баги. Без них, конечно, никуда.

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Тем, кому не посчастливилось попасть на бета-тестирование, остаётся только посмотреть, как играют другие. Owlcat и сама проведёт собственную трансляцию «беты» Pathfinder Wrath of the Righteous, и другим позволит «постримить» первые три главы. Полноценный релиз игры, в теории, должен состояться летом этого года.